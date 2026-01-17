Trump lavora al Board of Peace per Gaza Dubbi di Netanyahu E The Donald lo invita a entrare

Trump sta collaborando con il Board of Peace per Gaza, suscitando dubbi di Netanyahu. L’ufficio del primo ministro israeliano ha criticato l’annuncio statunitense sulla governance della Striscia, sostenendo che la composizione del comitato direttivo non è stata condivisa con Israele e va contro le sue posizioni. Nel frattempo, Donald Trump ha invitato ufficialmente Netanyahu a entrare nel processo.

L'ufficio del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha contestato l'annuncio statunitense sulla futura governance della Striscia di Gaza, affermando che " la composizione del comitato direttivo di Gaza, subordinato alla Conferenza di Pace, non è stata coordinata con Israele ed è contraria alla sua politica ". Nella stessa nota si precisa che Netanyahu ha incaricato il ministro degli Esteri di sollevare formalmente la questione con il segretario di Stato degli Stati Uniti. Gli fa eco il ministro Itamar Ben Gvir. " Chiedo al Primo Ministro di ordinare all'Idi prepararsi a tornare in guerra con una forza tremenda nella Striscia di Gaza, per raggiungere l'obiettivo principale della guerra: la distruzione di Hamas ".

