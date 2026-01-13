Trump mette all’angolo l’Iran… economicamente | dazi al 25% per chi fa affari con gli ayatollah

Gli Stati Uniti hanno annunciato l’imposizione di dazi al 25% sulle importazioni provenienti dall’Iran, rafforzando la pressione economica sul paese. Il Pentagono valuta diverse strategie, tra opzioni militari e diplomatiche, mentre l’amministrazione americana mantiene aperta la possibilità di negoziati. Questa mossa si inserisce in un contesto di crescente tensione tra Washington e Teheran, con obiettivi di limitare l’influenza degli ayatollah e garantire la sicurezza regionale.

Il Pentagono sta sottoponendo al presidente degli Stati Uniti Donald Trump una gamma articolata di opzioni militari e non militari nei confronti dell'Iran, mentre l'amministrazione continua formalmente a considerare la via diplomatica. Lo riporta il New York Times, citando funzionari americani secondo i quali i piani allo studio includono possibili attacchi contro siti missilistici e segmenti del programma nucleare iraniano, già colpito durante la guerra di 12 giorni combattuta a giugno con Israele. Il Pentagono prepara opzioni di attacco. Secondo una fonte citata dal quotidiano, le ipotesi ritenute più probabili restano tuttavia un' operazione informatica su larga scala o un'azione mirata contro l'apparato di sicurezza interna della Repubblica Islamica, accusato di usare una forza letale contro i manifestanti.

