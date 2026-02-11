Trump ancora in calo di popolarità | il 61% disapprova il suo operato

Donald Trump vede ancora calare il suo consenso negli Stati Uniti. Secondo un sondaggio recente, il 61% degli americani disapprova il suo operato, mentre solo il 39% lo sostiene. La sua popolarità resta in calo, confermando una tendenza negativa tra gli elettori.

(Adnkronos) – Ancora in calo la popolarità di Donald Trump, il cui operato viene disapprovato ora dal 61% degli americani, contro il 39% che l'approva. E' quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi da Nbcnews, che sottolinea come dall'inizio dell'anno sia in caduta libera anche il sostegno alla politica sull'immigrazione, che è stata la forza.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

