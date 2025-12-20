Sondaggio Gallup Trump impopolare quanto Nixon a questo punto del mandato | solo il 36% approva il suo operato

Appena qualche giorno fa il presidente Trump, in un discorso alla nazione ha annunciato prezzi in calo, salari in aumento, tagli fiscali storici e importanti vittorie in politica estera. Il capo della Casa Bianca ha sostenuto la sua politica sui dazi, ha parlato della riduzione dei prezzi dei farmaci, della sicurezza delle frontiere e della ripresa economica degli Stati Uniti, da lui definita la più rapida di sempre. Ma, a dispetto di questo discorso, un sondaggio Gallup mostra che molti americani non sono così contenti del suo operato. Tanto da renderlo, a questo punto del suo mandato, impopolare quanto solo il presidente Nixon riuscì ad essere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

