La popolazione italiana continua a invecchiare, con un aumento dei grandi anziani e una diminuzione dei giovani. Al 31 dicembre 2024, l’età media si attesta a 46,9 anni, segnando un ulteriore incremento rispetto all’anno precedente. Questi dati evidenziano un cambiamento demografico che avrà profonde ripercussioni sulla società, sull’economia e sui servizi. Un quadro che richiede attenzione e strategie mirate per affrontare le sfide del futuro.

© Anteprima24.it - Istat, popolazione ancora in calo: aumentano i grandi anziani, giovani in calo

Tempo di lettura: 3 minuti Al 31 dicembre 2024 l’età media della popolazione è pari a 46,9 anni, 48,2 per le donne e 45,4 per gli uomini, in ulteriore crescita, di oltre tre mesi, rispetto al 2023. E aumenta anche il numero dei grandi anziani, 85 anni e più, che raggiungono 2 milioni e 410mila individui cioè +90mila in un anno: rappresentano il 4,1% della popolazione totale. E’ quanto emerge dal censimento 2024 dell’Istat pubblicato oggi. Inoltre, diminuiscono i più giovani. Rispetto alla stessa data dell’anno precedente i residenti tra gli 0 e i 14 anni scendono dal 12,2% all’11,9%. La popolazione tra i 15 e i 64 anni è pari al 63,4% e si riduce ulteriormente di un decimo di punto, mentre cresce quella con almeno 65 anni di età, dal 24,3% al 24,7%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

