Barack e Michelle Obama diventano scimmie | bufera sul video postato da Trump su Truth

Un video postato da Donald Trump su Truth sta scatenando polemiche. Nel video, Barack e Michelle Obama sono raffigurati come delle scimmie, e in poche ore ha fatto il giro del web, attirando commenti e critiche. Molti trovano il video offensivo e razzista, mentre altri chiedono che venga rimosso. La vicenda ha già acceso un acceso dibattito sui social e tra gli stessi politici.

Ha creato un grande clamore e sta facendo discutere in queste ore il video postato da Donald Trump sul social Truth nel quale i due coniugi Obama sono rappresentati come delle scimmie. Il filmato in realtà non è stato creato dalla pagina ufficiale del Tycoon ma semplicemente riproposto come intermezzo di un contributo nel quale viene analizzata l'ipotesi secondo cui ci sarebbero stati dei brogli elettorali (mai provati) grazie ai quali Joe Biden fu eletto presidente degli Stati Uniti d'America nella tornata del 2020. L'originale è stato creato dalla pagina X "xeriasx" nell'ottobre del 2025, e il primo a sorprendersi del fatto che una parte del suo video sia stata riproposta dal profilo originale di Trump è lo stesso autore: "La scorsa notte il presidente Trump ha postato un video nel quale compare una delle mie vecchie clips verso la fine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Barack e Michelle Obama diventano scimmie: bufera sul video postato da Trump su Truth Approfondimenti su Barack Obama Trump, nel video postato su Truth Obama e Michelle hanno i corpi di due scimmie Un nuovo video pubblicato da Donald Trump sta facendo discutere. Donald Trump pubblica un video di Barack Obama e Michelle ritratti come scimmie sul suo profilo Truth Donald Trump ha pubblicato un video in cui mostra Barack Obama e Michelle come scimmie, accompagnato dalla musica di La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Barack Obama Argomenti discussi: La dedica di Barack a Michelle Obama: La donna che illumina ogni stanza in cui entra; Questa foto di Obama e Clooney non c’entra con gli Epstein file e non li mostra da soli con una minore; Pearl Jam e gli Obama contro l’ICE: Fate sentire la vostra voce; Trump, gli Obama come scimmie: il video razzista rilanciato dal presidente. Trump pubblica sul suo social Truth un video razzista contro Barack e Michelle ObamaTrump pubblica un video razzista contro Barack e Michelle Obama sui social. La comunità americana chiede una condanna unanime. la7.it Trump posta un video razzista con Barack e Michelle Obama raffigurati come scimmieDonald Trump ha postato un video in cui rilancia i presunti brogli alle elezioni del 2020, in cui il tycoon fu sconfitto da Joe Biden ... fanpage.it #intanto Trump pubblica sul suo social Truth un video razzista contro Barack e Michelle Obama x.com Donald Trump pubblica sul suo profilo Truth un video in cui trasforma Barack e Michelle Obama in scimmie. Il Presidente degli Stati Uniti ha davvero toccato il fondo. Si vergogni! facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.