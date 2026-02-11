Domani, Donald Trump annuncerà l’abrogazione di una legge firmata da Obama, che regolava le emissioni di gas serra negli Stati Uniti. La decisione potrebbe cambiare le politiche ambientali del paese, mentre molti osservatori attendono di capire quali saranno le conseguenze a livello internazionale.

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abrogherà giovedì una legge adottata sotto la presidenza Obama che serviva da base per la lotta contro le emissioni di gas a effetto serra negli Stati Uniti. Ad annunciarlo è la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. "Sarà il più grande atto di deregolamentazione nella storia.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Trump Obama

L'Unione Europea ha raggiunto un accordo storico sulla revisione della legge sul clima, impegnandosi a ridurre le emissioni di gas serra del 90% entro il 2040.

Il regolamento UE sul metano entra in vigore il 4 agosto 2024.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Trump deletes a Truth Social post depicting the Obamas as apes after receiving backlash

Ultime notizie su Trump Obama

Argomenti discussi: Trump giovedì abrogherà legge Obama su clima e riduzione emissioni.

Trump: Ho appena firmato la legge, divulgate tutto su Epstein. La bufala si ritorcerà contro i democratici. E Biden...File Epstein, Trump firma e attacca i democratici: Donava milioni di dollari per le loro campagne elettorali Il presidente Donald Trump ha annunciato sul social Truth di aver firmato la legge con ... affaritaliani.it

Lo zar di frontiera di Trump, Tom Homan, dice che sta ripristinando legge e ordine a MinneapolisMembri dei media alzano la mano per porre domande mentre lo zar delle frontiere della Casa Bianca Tom Homan tiene una conferenza stampa a Minneapolis, 29 gennaio 2026 ... msn.com

SCALDASOLE BOOKS Via Scaldasole, 1 Giovedì 12 febbraio – ore 19.00 Deportare e punire: la SPETTACOLARIZZAZIONE della frontiera come strumento di governo globale A cura di Anna Casaglia Dagli Stati Uniti di Donald Trump all'Italia di - facebook.com facebook

Su #LaRagione di oggi, giovedì #22gennaio: #esteri, #Trump cerca il conflitto; #Mosca asseconda le pretesa #Usa; la condanna a Le Pen e l'intervento statunitense sui giudici europei; parla Cristiana Pedersoli, a dieci anni dalla morte di suo padre Bud Spenc x.com