Trump | Ridicoli gli standard auto voluti da Biden E la Casa Bianca alleggerisce i vincoli sulle emissioni
Nel tentativo di alleggerire il peso regolamentare sul mercato automobilistico, Donald Trump ha annunciato un drastico allentamento dei limiti di efficienza energetica e di emissioni per le nuove auto negli Stati Uniti, definendo «ridicoli» gli standard introdotti dall’amministrazione Biden. Le nuove soglie prevedono che i veicoli debbano percorrere circa 55,5 chilometri ogni 3,8 litri di benzina, contro gli 81,1 chilometri precedentemente fissati. Un cambio di rotta che, nelle intenzioni della Casa Bianca, dovrebbe favorire la produzione, abbassare i costi per i consumatori e rilanciare la domanda di auto nuove. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
L'interlocutorio esito del vertice al Cremlino tra i rappresentanti di Trump e Putin e l'incontro saltato oggi tra Zelensky e Witkoff rimettono al centro un tema a lungo dibattuto: a chi tocca immaginare i piani per la tregua e la ricostruzione? Il diritto internazionale e - facebook.com Vai su Facebook
Trump: “Ridicoli gli standard auto voluti da Biden”. E la Casa Bianca alleggerisce i vincoli sulle emissioni - Costruttori soddisfatti dopo l’annuncio del presidente Usa, l'ad di Stellantis Filosa parla di "regole finalmente realistiche". Da ilfattoquotidiano.it
Trump allenta gli standard sulle emissioni delle auto: «Sono ridicoli». E le case auto Usa festeggiano “È la vittoria del buon senso” - Donald Trump allenta gli standard per le emissioni delle auto volute da Joe Biden. Lo riporta motori.ilmessaggero.it
Patto Trump–auto: meno vincoli sui motori termici, promessa di prezzi più bassi - L’amministrazione Trump allenta gli standard su consumi ed emissioni introdotti da Biden, dando maggiore libertà alle case automobilistiche e ... Lo riporta huffingtonpost.it
Consumi auto, Trump smantella gli standard di Biden - Il tycoon prosegue la sua campagna contro le politiche del suo predecessore, tagliando i requisiti Cafe al 2031 ... Come scrive quattroruote.it
Patto Trump-produttori di auto: meno regole e prezzi più bassi - Filosa, ad di Stellantis: “Bene se i vincoli si riconciliano con il mercato. Si legge su repubblica.it
Trump cancella limiti emissioni e consumi di Biden: Case auto in festa - Scopri come Trump ha allentato le regole sui consumi per le auto negli USA, proseguendo la sua politica di reindustrializzazione del Paese. Lo riporta sicurauto.it