Trump | Ridicoli gli standard auto voluti da Biden E la Casa Bianca alleggerisce i vincoli sulle emissioni

Nel tentativo di alleggerire il peso regolamentare sul mercato automobilistico, Donald Trump ha annunciato un drastico allentamento dei limiti di efficienza energetica e di emissioni per le nuove auto negli Stati Uniti, definendo «ridicoli» gli standard introdotti dall’amministrazione Biden. Le nuove soglie prevedono che i veicoli debbano percorrere circa 55,5 chilometri ogni 3,8 litri di benzina, contro gli 81,1 chilometri precedentemente fissati. Un cambio di rotta che, nelle intenzioni della Casa Bianca, dovrebbe favorire la produzione, abbassare i costi per i consumatori e rilanciare la domanda di auto nuove. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

