Emissioni gas serra 2025 in Italia +0,3% rispetto al 2024
(Adnkronos) – Per il 2025, le analisi indicano un lieve aumento delle emissioni di gas serra in Italia: +0.3% rispetto al 2024, a fronte di una crescita del Pil pari allo 0.5%; questo comporta una riduzione dell’intensità emissiva (emissioni di gas serra per unità di Pil) dello 0.5% rispetto all’anno precedente. L’incremento delle emissioni è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
