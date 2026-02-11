Truffata nell’acquisto degli infissi Individuati due responsabili

Due uomini sono stati arrestati a Castelleone, nel Cremonese, dopo aver raggirato una donna nell’acquisto di infissi. I truffatori avevano promesso lavori e si erano fatti vedere, poi sono scappati con i soldi. La vittima si è rivolta ai carabinieri, che hanno individuato e fermato i responsabili.

CASTELLEONE (Cremona) Promettere, farsi vedere poi scappare con il bottino. Questo il modus operandi di due truffatori che però sono finiti nelle maglie della giustizia. La storia vede protagonista una donna di Castelleone che a metà ottobre si era presentata dai carabinieri del borgo per denunciare di essere stata vittima di una truffa, peraltro architettata in modo originale. La vittima doveva cambiare gli infissi di casa e aveva cercato su internet una ditta che potesse assolvere il problema in breve e magari con una spesa contenuta. Nella sua ricerca era arrivata a un'azienda bresciana che prometteva di eseguire i lavori in breve tempo, a prezzo contenuto e con la soddisfazione del cliente.

