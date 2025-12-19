Violenza Sessuale di Gruppo a Santa Maria di Castellabate individuati due minori presunti responsabili
Due minori di 17 anni sono stati individuati come presunti responsabili di violenza sessuale di gruppo avvenuta a Santa Maria di Castellabate. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 agosto, ai danni di una sedicenne in un'area di sosta vicino a una delle spiagge più frequentate della zona. La procura sta seguendo da vicino il caso, mentre le indagini sono in corso.
Due ragazzi di diciassette anni sono accusati di aver abusato di una sedicenne, nella notte tra il 15 e il 16 agosto scorso, in un'area di sosta retrostante una delle spiagge più frequentate di S. Maria di Castellabate
