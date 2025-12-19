Violenza Sessuale di Gruppo a Santa Maria di Castellabate individuati due minori presunti responsabili

Due minori di 17 anni sono stati individuati come presunti responsabili di violenza sessuale di gruppo avvenuta a Santa Maria di Castellabate. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 agosto, ai danni di una sedicenne in un'area di sosta vicino a una delle spiagge più frequentate della zona. La procura sta seguendo da vicino il caso, mentre le indagini sono in corso.

© Cilentoreporter.it - Violenza Sessuale di Gruppo a Santa Maria di Castellabate, individuati due minori presunti responsabili Due ragazzi di diciassette anni sono accusati di aver abusato di una sedicenne, nella notte tra il 15 e il 16 agosto scorso, in un'area di sosta retrostante una delle spiagge più frequentate di S. Maria di Castellabate L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it Leggi anche: Violenza sessuale di gruppo dopo il falò di Ferragosto, a Salerno: condotti in comunità due minori Leggi anche: Cassano Valcuvia, rifiuti abbandonati lungo la strada statale: individuati e multati i presunti responsabili La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Stupro a Roma fuori dalla fermata della metro Jonio, ragazza violentata da un uomo: era bloccata da altri due; Caso San Raffaele, la Procura indaga sulla cooperativa a cui erano stati affidati i servizi infermieristici; Washington Gospel Singers in concerto a Santa Teresa Gallura e Tempio Pausania; Mercato San Severino, fermato dai vigili dopo un furto: il plauso della Cisl. Violenza sessuale di gruppo su una 16enne: arrestati due 17enni. La ragazza stuprata durante il falò di Ferragosto - Dopo quattro mesi di indagini serrate e delicate, due ragazzi di 17 anni sono stati arrestati per violenza sessuale di gruppo su una minorenne, una ragazza di 16 anni, costretta a subire atti sessuali ... fanpage.it

Violenza di gruppo su una turista a Malta: indagati cinque giovani pugliesi, c'è anche un minore - I maggiorenni sono di Brindisi, tutti di buona famiglia, mentre il minore è di origini leccesi. quotidianodipuglia.it

La fanno bere, poi atti sessuali ’Violenza di gruppo’ - Molto giovane eppure già costretta a sostenere una prova importante. msn.com

+++ Molestata sul bus davanti a tutti È violenza sessuale: arrestato 26enne La notizia https://cityne.ws/jMsSx - facebook.com facebook

Violenza sessuale in un appartamento nel centro di Roma, una condanna a sei anni. Stupro avvenuto nell'aprile del 2024. Coinvolti altri due uomini, uno è ricercato #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.