Pomigliano d’Arco sversamenti illeciti | individuati due responsabili al Parco Partenope

Proseguono i controlli nel territorio di Pomigliano d’Arco per contrastare gli sversamenti illeciti di rifiuti. Recentemente, sono stati individuati due responsabili al Parco Partenope, nell’ambito delle attività di repressione di pratiche abusive e tutela dell’ambiente locale. L’attenzione delle autorità resta alta per preservare la qualità del territorio e prevenire danni all’ecosistema.

POMIGLIANO D'ARCO, 17 dicembre 2025 – Proseguono i controlli sul territorio comunale di Pomigliano d'Arco finalizzati alla repressione degli sversamenti illeciti di rifiuti nelle aree considerate più critiche. Nell'ambito di una specifica attività di monitoraggio, resa possibile anche grazie al sistema di videosorveglianza, sono state individuate due persone mentre, a bordo della propria autovettura, abbandonavano rifiuti derivanti da scarti di lavorazione nella zona del Parco Partenope. L'episodio è stato rilevato nel corso di un'azione congiunta condotta dall'ENAM e dal Comando di Polizia Locale, impegnati in un'attività di controllo mirata alla tutela ambientale e al contrasto delle condotte illegali sul territorio.

