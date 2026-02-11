Truffa un’anziana di 95 anni rubandole denaro e preziosi spacciandosi per un finanziere | catturato 18enne dopo una fuga nei campi

Un giovane di 18 anni è stato arrestato dai carabinieri di Noceto dopo aver truffato e derubato un’anziana di 95 anni. L’uomo, residente in Campania, si era spacciato per un finanziere e aveva convinto la donna a consegnargli denaro e preziosi. Quando si è capito che si trattava di una truffa, il ladro è scappato nei campi, ma è stato rintracciato e preso poco dopo.

Sono così scattati mirati pattugliamenti delle aree segnalate, finalizzati ad individuare persone o mezzi sospetti. Intorno alle 11, passando su un cavalcavia in direzione via Emilia, la pattuglia di Noceto ha notato un giovane uscire con fare guardingo da una villetta privata. Il ragazzo, con il cellulare costantemente all'orecchio, ha attirato l'attenzione degli operanti che hanno deciso di procedere al controllo. Alla vista dell'auto di servizio che si avvicinava, il giovane ha tentato una fuga disperata: ha iniziato a correre velocemente verso la via Emilia per poi proiettarsi nei campi adiacenti.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Noceto Furto Catania, truffa a un’anziana: 18enne arrestato per aver spacciato un falso allarme e rubato gioielli e denaro. Questa mattina a Aci Sant’Antonio, i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 18 anni. "C'è una fuga di gas, metta in salvo i preziosi", finti agenti della Municipale ripuliscono anziana di oro e contanti Nella mattinata di giovedì, alcuni falsi agenti della Municipale hanno truffato un’anziana donna approfittando di un allarme di fuga di gas. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Venafro, truffe agli anziani denunciati 2 campani - TRSP TG NEWS MOLISE DEL 18-08-25 Ultime notizie su Noceto Furto Argomenti discussi: Truffa ai danni di una donna anziana: minorenne condannato; Anziana derubata con la truffa delle monete. Ladri in fuga speronano pattuglia: inseguimento da film a Roma; Polizia sventa truffa nei confronti di un’anziana: due persone denunciate; Truffa due anziane per migliaia di euro, rintracciato e arrestato. Conversano, accusa: truffa da quasi tremila euro ad anziana, due arrestate CarabinieriI Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monopoli e della Stazione di Conversano hanno tratto in arresto due donne, di origini campane, ritenute responsabili ( fatte salve le ... noinotizie.it Conversano, con la truffa del finto nipote sottraggono 2.670 euro in soldi e oro a un'anziana: arrestate due donneEntrambe sono di origini campane: una delle due si era recata presso l'abitazione della 77enne per ritirare i preziosi, tentando persino di sfilarle con forza dalle dita la fede nuziale ... lagazzettadelmezzogiorno.it Nella giornata di ieri, a Erba, una persona anziana è stata presa di mira da un sedicente appartenente all’Arma dei Carabinieri che, utilizzando la ormai tristemente nota tecnica del “finto carabiniere”, ha tentato di metterla a segno con l’inganno. Il truffatore, qu - facebook.com facebook Truffa ai danni di una donna anziana: minorenne condannato x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.