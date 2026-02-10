Catania truffa a un’anziana | 18enne arrestato per aver spacciato un falso allarme e rubato gioielli e denaro

Questa mattina a Aci Sant’Antonio, i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 18 anni. L’accusa è di aver messo in atto una truffa ai danni di un’anziana. Secondo quanto ricostruito, l’adolescente ha inventato un falso allarme per entrare in casa e rubare gioielli e denaro. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto e al sequestro della refurtiva.

Un diciottenne è stato arrestato dai carabinieri di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania, con l’accusa di rapina e truffa aggravata. Il giovane si è spacciato per un maresciallo dell’Arma per sottrarre denaro e gioielli a una donna di 74 anni. L’intervento delle forze dell’ordine è scaturito dalla segnalazione del parente della vittima e ha permesso di recuperare l’intera refurtiva, restituita alla donna. La vicenda si è consumata nel pomeriggio di martedì 10 febbraio, quando la pensionata è stata contattata telefonicamente da un falso maresciallo. L’uomo, con una messinscena ben orchestrata, ha informato la donna che suo figlio era stato arrestato a seguito di un incidente stradale, richiedendo una somma di denaro a titolo di cauzione per la sua liberazione.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

