Truffa pericolosissima tante vittime in Italia Multe | se ne trovi una cosa devi fare subito

Un messaggio sotto il tergicristallo può sembrare una multa, ma potrebbe essere una truffa. Tante persone in Italia hanno già ricevuto questi avvisi sospetti e si chiedono cosa fare subito. La prima cosa da fare è non lasciarsi prendere dal panico e verificare bene cosa si ha tra le mani. Non bisogna firmare nulla e, se si hanno dubbi, è meglio contattare le autorità per evitare brutte sorprese.

Trovare un foglietto sotto il tergicristallo e pensare immediatamente a una multa è una reazione comune: la scena è familiare, e l’ansia di una sanzione spinge a controllare in fretta cosa sia successo. Proprio su questa urgenza si innesta una truffa delle finte multe che, secondo segnalazioni ricorrenti, sta circolando con maggiore frequenza anche a Roma. Il meccanismo è semplice e insidioso: il preavviso appare plausibile, usa toni perentori e invita a regolarizzare subito la posizione. In realtà non è un atto emesso da un ente pubblico, ma un’esca costruita per indurre la vittima a cliccare su un collegamento e inserire dati personali e di pagamento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

