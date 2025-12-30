Come aiutare i ricci in inverno | cosa fare se ne trovi uno in letargo
Durante l'inverno, i ricci di solito sono in letargo, ma in alcune circostanze possono essere trovati attivi o in difficoltà. In questi casi, è importante intervenire con cautela e rispetto, valutando la situazione con attenzione. Conoscere le corrette modalità di aiuto può fare la differenza per la tutela di questi piccoli mammiferi, garantendo il loro benessere e la corretta gestione in situazioni di emergenza.
In inverno i ricci dovrebbero essere in letargo, ma può capitare di trovarne uno in giro o difficoltà. Ecco quando non serve intervenire e quando invece bisogna contattare un CRAS. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Come aiutare le tartarughe di terra per il letargo: dove metterle e come prepararle
Leggi anche: Come aiutare le tartarughe d’acqua dolce per il letargo: quando e come prepararle
Come aiutare i ricci in inverno: cosa fare se ne trovi uno in letargo - In inverno i ricci dovrebbero essere in letargo, ma può capitare di trovarne uno in giro o difficoltà. fanpage.it
Se qualcuno delle zona di a Cuneo volesse aiutare il Centro Recupero Ricci "La Ninna" fatevi avanti e contattateli!!! - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.