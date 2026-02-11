Montefiorino, Modena - La trovano morta nella torre, il suo ultimo segreto ancora avvolto nel mistero. Quattro mesi prima di sparire, Daniela aveva comprato un test di gravidanza, ma nessuno sa se fosse una paura, un desiderio o una realtà. Ora gli investigatori cercano di capire cosa sia successo davvero.

MONTEFIORINO (Modena) Non possiamo sapere se il suo fosse un timore, un ‘sogno’ o una realtà: ma quattro mesi prima di sparire nel nulla, il 24 maggio del 2024, acquistò un test di gravidanza. Non solo: in una chat emerge la sua rabbia verso una persona, un presunto ex compagno che le avrebbe sottratto anni fa il suo bambino. Sono più di uno i misteri che avvolgono la frazione di Vitriola di Montefiorino, nel Modenese, dove il primo gennaio sono stati trovati i resti – il teschio – della 32enne Daniela Ruggi. La donna era scomparsa il 19 settembre del 2024 da Vitriola ma dagli atti emerge come la stessa, quattro mesi prima avesse acquistato appunto un test di gravidanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trovata morta nella torre. L’ultimo segreto di Daniela. Credeva di essere incinta

