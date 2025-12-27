Credeva di stare male ma scopre di essere incinta | parto choc a La Spezia
Pensava di avere un malore, invece stava per diventare madre. Una storia sorprendente e a lieto fine ha segnato la vigilia di Natale nell’entroterra della provincia di La Spezia, dove una donna di trent’anni ha dato alla luce un bambino tra le mura di casa, scoprendo solo in quel momento di essere incinta. I dolori scambiati per un malessere. La donna non aveva mai sospettato una gravidanza. I dolori improvvisi, comparsi nelle prime ore della vigilia, erano stati interpretati come un malessere generale. Solo con l’intensificarsi delle contrazioni è emersa la realtà, si trattava dell’inizio del travaglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
