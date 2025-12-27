Pensava di avere un malore, invece stava per diventare madre. Una storia sorprendente e a lieto fine ha segnato la vigilia di Natale nell’entroterra della provincia di La Spezia, dove una donna di trent’anni ha dato alla luce un bambino tra le mura di casa, scoprendo solo in quel momento di essere incinta. I dolori scambiati per un malessere. La donna non aveva mai sospettato una gravidanza. I dolori improvvisi, comparsi nelle prime ore della vigilia, erano stati interpretati come un malessere generale. Solo con l’intensificarsi delle contrazioni è emersa la realtà, si trattava dell’inizio del travaglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Credeva di stare male, ma scopre di essere incinta: parto choc a La Spezia

Leggi anche: Credeva di stare male, ma scopre di essere in cinta: parto choc a La Spezia

Leggi anche: “Era più grande di una pallina da golf, ma non faceva male”: donna incinta crede di avere uno stiramento muscolare invece scopre un tumore rarissimo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il Paradiso delle signore 10, cosa succede a gennaio: Ciro scopre che Matteo sta male.

Credeva di stare male, ma scopre di essere in cinta: parto choc a La Spezia - Una 30enne della Spezia ha dato alla luce in casa un bimbo, scoprendo solo allora la gravidanza. msn.com