Frode fiscale e riciclaggio confisca da 37 milioni | colpiti due imprenditori di Anzio

Due imprenditori di Anzio sono stati coinvolti in un’operazione delle Fiamme Gialle, che ha portato alla confisca di beni per circa 37 milioni di euro. L’azione si inserisce nell’ambito di un procedimento giudiziario che ha concluso un’indagine su frode fiscale e riciclaggio, e si basa su un decreto della Corte d’Appello di Roma, confermato dalla Cassazione.

Anzio, 23 gennaio 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un decreto emesso dalla Corte d’Appello di Roma, in attuazione di una sentenza definitiva della Corte di Cassazione, che dispone la confisca di disponibilità finanziarie, partecipazioni societarie, aziende, beni mobili e immobili per un valore complessivo di circa 37 milioni di euro. Il provvedimento riguarda due soggetti residenti ad Anzio. L’indagine della Guardia di Finanza. La misura è l’esito di un’indagine condotta dalle “fiamme gialle” della Compagnia di Nettuno, che aveva coinvolto complessivamente oltre 40 persone, indagate a vario titolo per associazione a delinquere, frode fiscale, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti d’imposta, riciclaggio e autoriciclaggio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Maxi confisca da 37 milioni fra auto di lusso, ville e società: due imprenditori condannati per frodeUn maxi sequestro di 37 milioni di euro ha coinvolto un imprenditore e un commercialista di Anzio, condannati per frode, fatture false, crediti Iva fittizi e riciclaggio.

IL VIDEO | Frode fiscale: scatta la confisca da 37 milioni di euroLe autorità italiane hanno disposto la confisca di 37 milioni di euro in seguito a un procedimento di frode fiscale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Azienda piacentina solida solo di facciata: la Finanza scopre riciclaggio di proventi illeciti e fatture false; Sequestrati 24 milioni di euro alle società vicine a Stefano Cocco, 'l'uomo delle stelle'; Truffa sui finanziamenti pubblici e riciclaggio: sequestrati oltre 350 mila euro a un imprenditore piacentino; Truffe dell’asfalto: altri 14 arresti e sequestri per 19 milioni.

Frode fiscale e riciclaggio, confisca da 37 milioni: colpiti due imprenditori di AnzioAnzio, 23 gennaio 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un decreto emesso dalla Corte d’Appello di Roma, in attuazione di una sentenza definitiva della Corte di Cassazione ... ilfaroonline.it

IL VIDEO | Frode fiscale: scatta la confisca da 37 milioni di euroLe indagini della guardia i finanza che ha dato esecuzione al provvedimento emesso nei confronti di un imprenditore e di un commercialista di Anzio ... latinatoday.it

Inchiesta che aveva coinvolto oltre 40 persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere, frode fiscale, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti - facebook.com facebook

Frode fiscale, condannato a oltre 10 anni il 're dei surgelati'. Disposte confische per oltre 20 milioni, oltre a quote società e orologi preziosi #ANSA x.com