Fiumicino aumenta i fondi per i dipendenti comunali e finanzia il welfare aziendale

Fiumicino ha incrementato di 200 mila euro il Fondo del salario accessorio, in conformità con il “Decreto PA”. Questa misura mira a migliorare le condizioni dei dipendenti comunali, attraverso l’attivazione del welfare aziendale e la valorizzazione delle professionalità interne. L’intervento sottolinea l’impegno dell’amministrazione nel garantire risorse e servizi più efficaci per i lavoratori e la comunità locale.

Fiumicino, 30 dicembre 2025 – Incremento del Fondo del salario accessorio di 200 mila euro mediante l’attuazione del “Decreto PA”, attivazione del welfare aziendale e valorizzazione delle professionalità interne all’Ente. Sono questi i principali punti dell’intesa definitiva sulla ripartizione del salario accessorio del Comune di Fiumicino, sottoscritta oggi dalla Cisl Fp, dalle RSU e dalle altre O.S. insieme all’Amministrazione comunale. “Esprimo a nome mio e di tutta la federazione – afferma Antonio D’Agostino, responsabile territoriale della Cisl Fp Roma Capitale e Rieti – grande soddisfazione per il positivo accordo raggiunto presso il Comune di Fiumicino, tra i migliori di tutti quelli che stiamo sottoscrivendo in tutto il territorio della Città Metropolitana di Roma, che introduce importanti misure a favore del personale dipendente e rappresenta un passo in avanti significativo nelle politiche di valorizzazione del lavoro pubblico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

