Veleni nella maggioranza di Apricena | la vicesindaca non si dimette il cerino in mano a Potenza

Foggiatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non rassegnerà le dimissioni l’attuale vice sindaca Ada Soccio, protagonista di un caso politico che ha agitato Apricena fino alla vigilia del voto. “Le dimissioni non sono mai state nelle mie intenzioni. Sono stata eletta dal popolo, non nominata per concessione di qualcuno. Chi oggi volesse. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

veleni nella maggioranza di apricena la vicesindaca non si dimette il cerino in mano a potenza

© Foggiatoday.it - Veleni nella maggioranza di Apricena: la vicesindaca non si dimette, il cerino in mano a Potenza

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Veleni Maggioranza Apricena Vicesindaca