Trekking urbano El giro del villan | padova come no la gavì mai vista

Sabato 21 febbraio si cammina in piano! Niente salite e niente discese, ma un percorso di buon passo in città.Un cammino tra strade, vicoli e piazze che restituisce la Padova popolare del Cinquecento, quella in cui il Beolco trasformava la vita quotidiana in teatro e il dialetto in poesia. Il trekking urbano ripercorre i luoghi delle sue storie e degli aneddoti più gustosi, intrecciandoli con la figura di Alvise Cornaro, il mecenate che ne riconobbe il talento e ne custodì l’eredità. Un invito a riscoprire la città attraverso la sua anima più tradizionale, folkloristica e terrena, dove voci, sapori e memorie continuano a risuonare.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

