Il Grande Anello Verde di Roma a piedi | trekking culturale urbano

Il Grande Anello Verde di Roma a piedi offre un percorso di trekking culturale urbano, immerso nel patrimonio naturalistico e storico della città. Nel 2026, nasce il GAV-R, un nuovo programma trimestrale ideato da Carlo Coronati, che propone un itinerario semiescursionistico pensato per esplorare con calma e attenzione le aree verdi e i tesori nascosti di Roma.

Il 2026 si apre con un nuovo programma trimestrale del “Grande Anello Verde di Roma” – il GAV-R – un itinerario semiescursionistico ideato da Carlo Coronati. Il progetto prevede un percorso di circa 115 chilometri, suddiviso in 7 tappe che si svolgeranno tra gennaio e marzo, durante il fine settimana, con camminate giornaliere di circa sei ore. Si tratta di un’esperienza culturale e urbana, pensata per esplorare Roma da dentro, attraversando parchi, riserve naturali, periferie vitali, zone di street art, vecchi tracciati ferroviari, strade dimenticate, e aree archeologiche immerse nel verde. Tutto avrà inizio venerdì 23 gennaio, dalle 19:30 alle 21:00, con una serata pubblica di presentazione presso Alta Quota, in via Benzoni 37, nel quartiere Ostiense, facilmente raggiungibile con la metro B (fermata Garbatella).🔗 Leggi su Romatoday.it

