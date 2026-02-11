La Regione chiede indietro 31 milioni ai medici di base

La Regione ha deciso di chiedere indietro 31 milioni di euro ai medici di base in Puglia. La richiesta ha scatenato molte polemiche tra i medici e le istituzioni locali. La questione riguarda i rimborsi per alcune prestazioni svolte negli ultimi anni. La situazione resta tesa e ancora tutta da chiarire.

La richiesta di rimborso di 31 milioni di euro ai medici di medicina generale in Puglia ha aperto un acceso dibattito nel panorama sanitario regionale. L'iniziativa, resa pubblica il 10 febbraio 2026, ha immediatamente sollevato preoccupazioni tra i professionisti e ha spinto l'amministrazione regionale ad avviare un confronto diretto con le rappresentanze sindacali. L'obiettivo dichiarato è quello di chiarire la situazione e trovare una soluzione condivisa, evitando, come ha sottolineato l'assessore alle Politiche della Salute, Donato Pentassuglia, misure punitive nei confronti dei medici. La vicenda affonda le radici in una revisione delle erogazioni relative al cosiddetto Fondo di Ponderazione, un meccanismo di finanziamento destinato a compensare i medici di medicina generale per particolari oneri e difficoltà operative.

