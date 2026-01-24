Belen Rodriguez mette in vendita alcuni dei suoi vestiti su Vinted. Sul marketplace online, è possibile trovare capi firmati e accessori, offerti a prezzi interessanti. Questa opportunità permette di conoscere meglio lo stile dell’artista e di acquistare pezzi usati da lei. Basta un semplice click per esplorare l’armadio di Belen Rodriguez e scoprire le proposte disponibili.

Scopri i capi in vendita di Belen Rodriguez su Vinted: abiti firmati e offerte imperdibili Basta un click per entrare nell’armadio di Belen Rodriguez. La showgirl argentina svuota la cabina armadio prima del trasloco e mette tutto in vendita su Vinted. Abiti da sogno, stivali griffati, pezzi introvabili e altri ancora con l’etichetta attaccata. Tutto vero. E tutto alla portata di un click. Belen ha deciso di dare una seconda vita ai suoi look. Il suo profilo Vinted è appena esploso con 15 capi che vanno da offerte shock a pezzi da collezione. Un esempio? Un maglione Isabel Marant nuovo, mai indossato, in vendita a 400 euro. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Belen Rodriguez vende i suoi vestiti su Vinted: ecco cosa trovi nel suo armadio

Leggi anche: Vendi su Vinted i regali di Natale e i vestiti che non usi più? Rischi sanzioni salate, a cosa devi stare attento

Belén Rodríguez: dal ritorno in TV al nuovo trasloco. Ecco dove andrà a vivere con i suoi figliBelén Rodríguez si prepara a riprendere la sua attività televisiva e ha annunciato un nuovo trasferimento con i suoi figli.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Belen Rodriguez vende i suoi vestiti su Vinted: ecco cosa trovi nel suo armadio

Argomenti discussi: Belén Rodriguez pronta al trasloco? Dove sarebbe la sua nuova casa; Belen Rodriguez cambia ancora casa a Milano: trasloco dopo un anno e nuova zona; Belén Rodriguez cambia casa un'altra volta con i figli: tutto quello che sappiamo; La nuova casa di Belen Rodriguez in centro a Milano.

Belen vende i suoi capi, dagli stivali a 10 euro ai pantaloni a 8: la lista di tutti gli articoli acquistabiliChi è interessato agli abiti e alle calzature proposte dalla modella deve accedere alla piattaforma Vinted e dirigersi sull’account belen.rodriguez22. Alcuni capi risultano già venduti, altri sono ... gossipetv.com

Come sta Belen Rodriguez? La foto con la flebo preoccupa i fan/ Pausa in Argentina per riprendersi?Come sta Belen Rodriguez? Un periodo non sereno per la showgirl argentina: prima la confusione all'evento di Vanity Fair, poi la flebo che preoccupa Non è sicuramente un periodo sereno per Belen ... ilsussidiario.net

Buon Pomeriggio dalla dolcissima Belen Rodriguez - facebook.com facebook

Caro Paolo, la nota virologa Belen Rodriguez ha appena fornito un parere fondamentale sull'efficacia del vaccino e sulle migliori modalità di cura per l'influenza. x.com