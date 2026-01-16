La nuova moda dei tedofori | vendere illegalmente e a cifre folli le tute di Milano Cortina su eBay e Vinted

Negli ultimi tempi, alcune tute dei tedofori di Milano Cortina sono state messe in vendita online a prezzi elevati su piattaforme come eBay e Vinted. Questa tendenza, che coinvolge i 10.001 selezionati dal Comitato Olimpico, solleva questioni legate alla legalità e all’etica del mercato secondario. Un fenomeno che, pur non ufficiale, sta attirando l’attenzione di chi desidera possedere un ricordo simbolico delle olimpiadi.

Per i 10.001 tedofori selezionati dal Comitato Olimpico, la lunga marcia della fiamma olimpica diventa un business di " seconda mano ". Se la polemica degli atleti olimpici (che hanno criticato l'organizzazione per aver incluso nella lista attori, cantanti e personaggi del web) è stata la puntata pilota – e anche caso politico –, la serie più attesa dell'anno Milano Cortina 2026 si arricchisce di uno spin-off che fa discutere. Prodotte in edizione limitata dal marchio Salomon, le tute dei tedofori (comprese di guanti e cappello) stanno invadendo gli e-commerce. Vinted, eBay e Subito sono la vetrina dell'eccesso: presentate come oggetti da collezione rari, la gente comune selezionata dal comitato le mette in vendita a un prezzo che varia dai 360 agli oltre 1000 euro.

