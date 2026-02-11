Tre dive un solo colore e tre modi opposti di interpretare la sensualità al tradizionale ricevimento con tutti i candidati agli Oscar

A Los Angeles, all’hotel Beverly Hilton, l’atmosfera si fa sempre più tesa. Tre attrici si presentano con stili diversi, ma tutte puntano sulla stessa sensuale nuance di rosso. La serata dei candidati agli Oscar si apre con sguardi e abbracci, mentre i paparazzi scattano foto e i commenti sui look si moltiplicano. La scena è pronta a vivere un’altra notte di grandi emozioni e sorprese.

A l Beverly Hilton di Los Angeles l’atmosfera si fa elettrica mentre ci si avvicina alla 98esima edizione degli Academy Awards. Il tradizionale Oscar Nominees Luncheon è da sempre l’occasione perfetta per testare i look che vedremo poi sul red carpet più importante dell’anno. Quest’anno il filo conduttore è stato un ritorno prepotente al nero, ma declinato con una sensualità moderna e sofisticata. Tra tutte, tre star del calibro di Emma Stone, Elle Fanning e Teyana Taylor hanno saputo interpretare il tema della scollatura profonda con personalità diametralmente opposte, trasformando il classico “Little Black Dress” in look da red carpet. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tre dive, un solo colore e tre modi opposti di interpretare la sensualità al tradizionale ricevimento con tutti i candidati agli Oscar Approfondimenti su Oscar 2024 Agli Oscar 2026 si esibiranno solo due candidati nella categoria “Original Song” La prossima notte del 15 marzo, agli Oscar 2026, solo due dei cinque candidati nella categoria “Original Song” saliranno sul palco per esibirsi. Oscar 2026, i candidati si riuniscono per la tradizionale "foto di classe" organizzata dall'Academy Questa mattina, i candidati agli Oscar si sono riuniti all’Academy per la tradizionale foto di classe durante l’Oscars Nominees Luncheon. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Oscar 2024 Argomenti discussi: Nasce un nuovo triangolo medico–paziente–digitale; Milano Cortina 2026, Italia oro nello short track misto e bronzo nel doppio misto curling; Serie C girone B. Arezzo, Ravenna ed Ascoli, una poltrona per tre; Area C Milano 2026: quanto costa e chi rischia la multa. Ocean Heroes, manca sempre meno! Due settimane e inizia l'European Dive Show (EUDI)! La 31esima edizione dell'European Dive Show che si terrà dal 20 al 22 febbraio presso Fiera Bologna. Vi aspettiamo allo stand B05 per tutti e tre giorni per poter s - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.