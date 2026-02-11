Questa mattina, i candidati agli Oscar si sono riuniti all’Academy per la tradizionale foto di classe durante l’Oscars Nominees Luncheon. È un momento che segna una pausa tra le tante prove e preparativi, un’occasione per scattare una foto ricordo prima di entrare nella fase finale della corsa agli Oscar. I protagonisti si sono mostrati sorridenti, pronti ad affrontare le ultime settimane di attesa.

C'è un momento, nel lungo percorso verso la notte degli Oscar, in cui Hollywood smette di correre e si concede una pausa collettiva: è la foto di classe dei candidati, scattata durante l'Oscars Nominees Luncheon. I candidati ai 98° Academy Awards si sono riuniti al tradizionale Nominees Luncheon per la foto di classe degli Oscar 2026. Un'immagine simbolica che racconta un'annata ricca di autori, star internazionali e nuovi equilibri dell'industria. La foto di classe degli Oscar 2026: un mosaico di cinema e potere creativo Martedì 10 febbraio, al Beverly Hilton di Los Angeles, i candidati ai 98° Academy Awards si sono ritrovati per l'annuale pranzo organizzato dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Oscar 2026, i candidati si riuniscono per la tradizionale "foto di classe" organizzata dall'Academy

I candidati agli Oscar si sono incontrati a Beverly Hills per il pranzo di quest’anno.

