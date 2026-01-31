agli oscar 2026 si esibiranno solo due candidati nella categoria original song

La prossima notte del 15 marzo, agli Oscar 2026, solo due dei cinque candidati nella categoria “Original Song” saliranno sul palco per esibirsi. La decisione sorprende, visto che in passato tutte le nomination avevano la possibilità di presentare le proprie canzoni. Ora, invece, solo due artisti avranno questa occasione, lasciando gli altri a guardare. La serata si preannuncia diversa dal solito, con meno performance e più attenzione sui vincitori.

La novantottesima edizione degli Oscar, che si terrà il prossimo 15 marzo, vedrà esibirsi solo due dei cinque candidati per la migliore canzone originale. L’ Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha inviato una lettera ai cinque nominati affermando che “l’attenzione delle performance dal vivo sarà concentrata su due momenti musicali quest’anno, Sinners e KPop Demon Hunters. Entrambe avranno segmenti pensati per celebrare il modo in cui la musica ha contribuito a far risuonare queste storie in tutto il mondo”. Le canzoni sono I Lied to You, colonna sonora di Sinners, e Golden, tratta da KPop Demon Hunters, diventata un vero fenomeno globale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

