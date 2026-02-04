Helena Prestes | Mio padre ha avuto un ictus l'ho saputo dai giornali Viveva in una situazione di degrado totale

Helena Prestes ha raccontato che ha scoperto dell’ictus di suo padre dai giornali. La modella aveva già deciso di partire per il Brasile per vederlo, dopo aver appreso delle sue condizioni. L’uomo viveva in condizioni di degrado totale, e lei si è subito messa in viaggio per stare vicino a lui.

Helena Prestes ha fatto chiarezza su quanto accaduto a suo padre. L'uomo ha avuto un ictus. La modella lo ha appreso dai giornali ed è volata in Brasile da lui.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Helena Prestes

Helena Prestes ha rivolto un appello ai propri sostenitori per chiedere aiuto nella ricerca di suo padre, coinvolto in un incidente recentemente avvenuto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Helena Prestes

Argomenti discussi: Helena Prestes, rivelazione sul padre: Ecco cosa ha avuto e come sta oggi; Helena e Javier: manca poco per rivederli insieme; Helena Prestes lancia un appello importante: Cercherò più lavoro. Il motivo; Helena Prestes, dolci parole per il papà: 'Ho imparato a restare anche quando fa male'.

Helena Prestes: Mio padre ha avuto un ictus, l’ho saputo dai giornali. Viveva in una situazione di degrado totaleHelena Prestes ha fatto chiarezza su quanto accaduto a suo padre. L’uomo ha avuto un ictus. La modella lo ha appreso dai giornali ed è volata in Brasile da lui. fanpage.it

Helena Prestes, rivelazione sul padre: Ecco cosa ha avuto e come sta oggiHelena Prestes è tornata da pochi giorni in Italia dopo aver passato dei giorni in Brasile per stare al fianco della sua famiglia alle prese con un grave ... ilsipontino.net

Helena Prestes e Javier Martinez sono di nuovo insieme dopo un periodo di lontananza: lei era in Brasile per stare accanto al papà dopo un brutto incidente, mentre lui l’ha aspettata in Italia. Il ritorno è tutto nei contenuti social: sorrisi, mani intrecciate - facebook.com facebook