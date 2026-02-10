Trapianto ipotesi choc | Impiantato sul bimbo il cuore inutilizzabile

Gli esperti hanno scoperto che il cuore impiantato su un bambino era inutilizzabile. Durante l’intervento, i medici non si sono accorti che il cuore era stato danneggiato dal ghiaccio, rendendolo praticamente inutilizzabile. Ora si indaga su come sia stato possibile un errore così grave, che potrebbe aver compromesso la vita del piccolo.

Non se ne sono accorti. E gli hanno trapiantato un cuore nuovo ma tecnicamente bruciato dal maldestro uso del ghiaccio. Non se ne sono accorti e hanno proceduto ad effettuare un intervento chirurgico delicatissimo, parliamo di un trapianto di un cuore su un bambino, senza capire che stavano portando a termine una operazione drammaticamente inconcludente: l’organo impiantato nel corpo di un bambino di pochi anni era già bruciato, era inservibile. Quanto basta ad aggiungere dolore a dolore, ma anche ad alimentare domande destinate a finire nel fascicolo di una inchiesta penale condotta dalla Procura di Napoli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

