Trapianto ipotesi choc | Impiantato sul bimbo il cuore inutilizzabile

Gli esperti hanno scoperto che il cuore impiantato su un bambino era inutilizzabile. Durante l’intervento, i medici non si sono accorti che il cuore era stato danneggiato dal ghiaccio, rendendolo praticamente inutilizzabile. Ora si indaga su come sia stato possibile un errore così grave, che potrebbe aver compromesso la vita del piccolo.

Non se ne sono accorti. E gli hanno trapiantato un cuore nuovo ma tecnicamente bruciato dal maldestro uso del ghiaccio. Non se ne sono accorti e hanno proceduto ad effettuare un intervento chirurgico delicatissimo, parliamo di un trapianto di un cuore su un bambino, senza capire che stavano portando a termine una operazione drammaticamente inconcludente: l’organo impiantato nel corpo di un bambino di pochi anni era già bruciato, era inservibile. Quanto basta ad aggiungere dolore a dolore, ma anche ad alimentare domande destinate a finire nel fascicolo di una inchiesta penale condotta dalla Procura di Napoli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Trapianto, ipotesi choc: «Impiantato sul bimbo il cuore inutilizzabile» Approfondimenti su Trapianto Cuore Inutilizzabile Azoto al posto del ghiaccio, salta il trapianto di cuore per un bimbo a Napoli Un bambino di 2 anni doveva ricevere un cuore all’ospedale Monaldi di Napoli, ma il trapianto è saltato all’ultimo minuto. Bruciano col ghiaccio secco un cuore destinato a un bimbo di due anni: salta il trapianto Questa mattina la speranza si è trasformata in delusione per una famiglia di Napoli. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. La notizia di un cuore nuovo finalmente disponibile in arrivo da Bolzano e il sogno di una vita diversa alle porte: il 23 dicembre scorso c'erano tutti gli ingredienti per una favola dal sapore natalizio per un bimbo napoletano di 2 anni in attesa di trapianto di cu x.com Non solo Bologna, con l’ipotesi concreta di un sabotaggio per i cavi tranciati sulla linea per Venezia all’altezza di Castel Maggiore. Ma anche l’ordigno rudimentale individuato sulla linea Bologna-Padova, e un incendio sulla cabina elettrica alla stazione di Pe facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.