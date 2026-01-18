Giorno della Memoria 2026 | a Genova incontri conferenze proiezioni e spettacoli

Il 27 gennaio si ricorda il Giorno della Memoria, un’occasione per riflettere sugli eventi della Shoah. A Genova, questa giornata è caratterizzata da incontri, conferenze, proiezioni e spettacoli che mirano a mantenere vivo il ricordo di quegli eventi. L’obiettivo è promuovere una cultura della memoria e sensibilizzare le nuove generazioni sul valore della tolleranza e del rispetto.

Il 27 gennaio il mondo celebra il Giorno della Memoria, e come sempre Genova organizza un ampio calendario di incontri, conferenze, proiezioni, spettacoli e mostre con un unico filo conduttore: non dimenticare gli orrori della Shoah e costruire una cultura collettiva della memoria di ciò che è.

Giorno della memoria, incontri letterari e proiezioni per approfondire la storia e le tragedie del ‘900

In occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria, Cesena ospiterà incontri letterari e proiezioni per approfondire le vicende e le tragedie del Novecento. Le iniziative, promosse dall’Amministrazione, dalla Presidenza del Consiglio comunale e da altre realtà cittadine, offrono spazi di riflessione e dialogo sulla storia e l’importanza della memoria storica. Un’occasione per conoscere e ricordare gli eventi che hanno segnato il secolo scorso.

Il Giorno della Memoria a Milano: un mese di iniziative fra mostre e incontri: si comincia giovedì 15 gennaio alla Casa della Memoria

A Milano, da gennaio a metà febbraio, si svolge un calendario di eventi dedicati al Giorno della Memoria. La rassegna comprende mostre e incontri promossi dalla Casa della Memoria e altre realtà cittadine, con l’obiettivo di riflettere sulla storia e sulla memoria delle vittime dell’Olocausto. L’iniziativa inizia giovedì 15 gennaio presso la Casa della Memoria, offrendo occasioni di approfondimento e confronto per tutta la comunità.

Giorno della Memoria: Un’idea pratica per affrontarlo in classe con bambini di infanzia e primaria Ogni anno, avvicinandosi il 27 gennaio, molte insegnanti si trovano davanti alla stessa domanda: come parlare del Giorno della Memoria ai bambini piccoli in - facebook.com facebook

Il 27 gennaio ricorre il "Giorno della Memoria", dedicato al ricordo delle vittime dell’Olocausto e alla riflessione sugli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Scopri il programma delle iniziative: eventi.comune.torino.it/calendario/gio… #Torino #giornodella x.com