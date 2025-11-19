Tragedia nel Salento | bimbo trovato morto in casa la madre recuperata senza vita in mare

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia tra Calimera e Torre dell’Orso. Un dramma familiare ha scosso il Salento: un bambino di 8 anni è stato rinvenuto morto nella sua abitazione a Calimera, in provincia di Lecce, nella tarda serata di ieri, 18 novembre. Il corpo presentava ferite evidenti, su cui gli investigatori stanno effettuando accertamenti. Il ritrovamento della madre. Poche ore prima, a oltre 20 chilometri di distanza, il corpo senza vita della madre era stato recuperato in mare a Torre dell’Orso. La donna, 35 anni, originaria della provincia di Reggio Calabria, viveva col figlio nello stesso appartamento in cui il piccolo è stato trovato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

