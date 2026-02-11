Tragedia di Brivio braccialetto elettronico per Lewandowski | lascia il carcere

La vicenda di Krzysztof Lewandowski si è conclusa con un colpo di scena. Dopo mesi di carcere, il 34enne polacco, accusato di aver ucciso Giorgia Cagliani e Milena Marangon, è stato scarcerato. Oggi, gli sono stati tolti i braccialetti elettronici e ha lasciato il carcere, segnando una svolta nel caso che ha tenuto in soggezione tutta la comunità.

È stata quella del 10 febbraio una data spartiacque per Krzysztof Lewandowski, il 34enne polacco accusato della morte di Giorgia Cagliani e Milena Marangon. Ieri è stato installato e attivato il sistema elettronico di monitoraggio che gli ha permesso di lasciare il carcere di San Vittore per.🔗 Leggi su Leccotoday.it

A Brivio, Krzysztof Jan Lewandowski, 34 anni, sarà giudicato con rito abbreviato a febbraio, nell’ambito del procedimento per l’incidente che ha causato la morte di due giovani, Giorgia Cagliani e Milena Marangon.

Brivio, travolse e uccise due ventunenni, lascerà il carcere per i domiciliari in comunitàLa sera del 20 settembre scorso, alla guida del suo carro attrezzi, investì e uccise Giorgia Cagliani e Milena Marangon. Le due amiche 21enni stavano camminando verso la festa del paese a Brivio, nel ... rainews.it

Brivio, travolse e uccise Giorgia Cagliani e Milena Marangon: l’autista del furgone a processo con l’abbreviatoBrivio (Lecco), 9 gennaio 2026 – Dopo aver ottenuto dal giudice, nonostante l’avviso contrario della Procura, gli arresti domiciliari con la misura restrittiva del braccialetto elettronico, gli è ... ilgiorno.it

