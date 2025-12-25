Tragedia di Brivio arresti domiciliari per Lewandowski

Cambio di misura cautelare per Krzysztof Jan Lewandowski, il 34enne polacco che la sera del 20 settembre, alla guida del suo carro attrezzi Volkswagen, ha investito e ucciso le due amiche 21enni Giorgia Cagliani e Milena Marangon mentre andavano alla festa del paese di Brivio. Il giudice per le. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Tragedia di Brivio, arresti domiciliari per Lewandowski Leggi anche: Brivio, travolse e uccise Giorgia e Milena: dopo 3 mesi di carcere va ai domiciliari, il dolore dei familiari Leggi anche: Tragedia di Brivio, le ragazze camminavano in fila indiana: il racconto di Chiara Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Con il carro attrezzi investì e uccise Milena e Giorgia: dopo tre mesi esce dal carcere e va ai domiciliari con il braccialetto elettronico; Travolte a Brivio: arresti domiciliari per l’uomo che ha ucciso Giorgia e Milena; Travolte e uccise a 21 anni mentre andavano alla festa del paese: ai domiciliari il conducente; Aosta, scivola sul ghiaccio e cade nel lago: trovata morta donna di 32 anni. Era originaria dell'Aquila. Tragedia di Brivio, arresti domiciliari per Lewandowski - Il 34enne polacco lascerà il carcere di Opera per una casa d'accoglienza a Milano. leccotoday.it

Travolte e uccise a 21 anni mentre andavano alla festa del paese: ai domiciliari il conducente - Sono stati concessi i domiciliari per Krzysztof Jan Lewandowski, che era finito in carcere perché accusato di aver travolto e ucciso le due ventunenni ... fanpage.it

Con il carro attrezzi investì e uccise Milena e Giorgia: dopo tre mesi esce dal carcere e va ai domiciliari con il braccialetto elettronico - L'autista, un 34enne polacco, positivo al narcotest. msn.com

Nel settembre scorso a Brivio, nel Lecchese, due ragazze perdono la vita, investite mentre stanno andando alla festa del paese. Al conducente, che è in carcere, ora vengono concessi i domiciliari. Servizio di Giuditta Castellanza https://www.rainews.it/tgr/lomb - facebook.com facebook

