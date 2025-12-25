Tragedia di Brivio arresti domiciliari per Lewandowski

Cambio di misura cautelare per Krzysztof Jan Lewandowski, il 34enne polacco che la sera del 20 settembre, alla guida del suo carro attrezzi Volkswagen, ha investito e ucciso le due amiche 21enni Giorgia Cagliani e Milena Marangon mentre andavano alla festa del paese di Brivio. Il giudice per le. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

tragedia di brivio arresti domiciliari per lewandowski

