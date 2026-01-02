Traffico Roma del 02-01-2026 ore 11 | 30

Il traffico a Roma il 2 gennaio 2026 alle 11:30 è influenzato dalla giornata festiva, con un aumento di turisti in città. Fino al 6 gennaio sono attive linee gratuite e elettriche per facilitare gli spostamenti verso il centro, oltre ai mezzi ordinari. Le ZTL rimangono in vigore, con orari estesi in alcune aree. Sono programmati lavori notturni sulla via Flaminia, con transito a senso unico alternato fino a fine gennaio.

Luceverde Roma Bentrovati traffico da giornata festiva anche se siamo solo al venerdì molti i turisti in città è bene quindi ricordare che fino al 6 gennaio per raggiungere il centro oltre alla rete ordinaria di bus tram e metropolitane sono in servizio anche le linee gratuite free 1 Free 2 e la linea elettrica 100 prime due rispettivamente da Termini e da Piazzale dei Partigiani raggiungono Largo Chigi e sono attive tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 21 mentre la linea 100 si sposta tra via Veneto il tridente è Piazza Cavour ed è attiva tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 20 le ZTL del centro e del Tridente restano attive ogni giorno della settimana fino al 6 gennaio al centro Varco attivo dalle 6:30 alle 18 mentre nella ZTL del Tridente c'è un estensione della fascia oraria Enel si può accedere dalle 6:30 alle 20 e anche questa notte i lavori interesseranno la via Flaminia transito a senso unico alternato Dunque dalle 21 alle 6 del mattino tra corso di via Francesco Nitti questi lavori andranno avanti di notte fino al 31 gennaio dei tagli di queste ed altre notizie come sempre sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

