Traffico Roma del 11-02-2026 ore 08 | 30

Resta alta la tensione sul grande raccordo anulare di Roma, dove questa mattina si registrano lunghe code e rallentamenti tra Roma Nord e Tiburtina. La situazione si fa difficile anche sulla Cassia e sulla Pontina, con incolonnamenti tra Appia e Romanina e sulla Salaria tra Villa Spada e la tangenziale est. In città, il traffico è intenso anche sulla Flaminia e sulla Pontina, con tratti congestionati tra Castel Romano e Spinaceto. L’A24 Roma-Teramo mostra rallentamenti tra il raccordo e la tangenziale est, mentre sulla tang

Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso sul grande raccordo anulare con rallentamenti e code in carreggiata interna tra la diramazione di Roma nord e la Tiburtina si rallenta anche in esterna tra Cassia e Aurelia Pietra la Roma Fiumicino è la via Pontina code e rallentamenti In entrambe le carreggiate tra Appia e Romanina traffico intenso con incolonnamenti sulla via Flaminia tra il raccordo anulare e viale di Tor di Quinto e sulla Salaria tra Villa Spada e la tangenziale est entrambe verso la capitale altre code a tratti sulla via Pontina tra Castel Romano e Spinaceto nelle due direzioni incolonnamenti verso Roma sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo dal raccordo anulare alla tangenziale est mentre in tangenziale abbiamo rallentamenti con code a partire da via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico

