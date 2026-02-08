Traffico Roma del 08-02-2026 ore 11 | 30

Lungo la passeggiata di Ripetta, i lavori sulle alberature hanno chiuso la strada al traffico fino al 14 febbraio, tra le 7 e le 16. Durante questo periodo, anche la sosta è vietata e le verifiche sulle alberature hanno portato alla chiusura di via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia. Per chi si muove in centro, le linee 51, 8587 e 118 sono deviate. La notte, il Lungotevere Flaminio resta chiuso fino al 14 febbraio, tra le 21 e le 6. Dal

Luceverde Roma Bentrovati al Flaminio lavori sulle alberature lungo passeggiata di Ripetta che resterà chiusa al traffico fino al 14 febbraio giorni tra le 7 e le 16 tra Lungotevere Augusta e via Della Penna istituiti i divieti di sosta resta chiusa in centro per verifiche sulle alberature sia per i veicoli sia per i pedoni via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia deviate anche le linee 51 8587 118 ricordiamo la chiusura notturna sul Lungotevere Flaminio fino al 14 febbraio tra le 21 e le 6 del mattino successivo tra via Masolino da Panicale via Donatello in direzione di piazzale Flaminio anticipiamo che per 10 giorni dal 9 al 13 e poi dal 16 al 20 febbraio la ferrovia Metromare per lavori sa parzialmente interrotta tra Porta San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 circolazione ferroviaria regolare tra Magliana Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta possibile In alternativa utilizzare la linea B della metropolitana per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

