Traffico Roma del 11-02-2026 ore 07 | 30

Il traffico a Roma questa mattina si presenta congestionato su molte vie principali. Le auto si muovono a passo d’uomo sulla Flaminia tra il raccordo e viale di Tor di Quinto, mentre sulla Salaria tra Villa Spada e la tangenziale est ci sono code a tratti. Anche la via Pontina, tra Pomezia e Spinaceto, mostra rallentamenti, così come il Raccordo Anulare tra La Romanina e l’Appia. In tangenziale, le code partono da via dei Monti Tiburtini fino a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio

code sulla Flaminia tra il raccordo anulare e viale di Tor di Quinto code a tratti anche sulla Salaria tra Villa Spada e la tangenziale est e sulla via Pontina tra Pomezia e Spinaceto sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra La Romanina è Appia altri incolonnamenti verso Roma sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo dal raccordo anulare alla tangenziale est mentre in tangenziale abbiamo rallentamenti con code a partire da via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico

Roma blocca completamente il traffico tra via dei Fori Imperiali e Piazza Venezia.

In centro a Roma, le autorità hanno disposto il divieto di transito per veicoli e pedoni in via dei Fori Imperiali.

