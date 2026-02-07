Traffico Roma del 07-02-2026 ore 11 | 30

Roma blocca completamente il traffico tra via dei Fori Imperiali e Piazza Venezia. Le autorità hanno deciso di chiudere la strada per verifiche sulle alberature. I mezzi pubblici sono deviati e le linee bus 51, 75, 85, 87, 117 e 118 cambieranno itinerario questa notte. Inoltre, oggi alle 15:30 si svolge una cerimonia nel quartiere Trieste con un corteo che partirà da piazza Trasimeno e arriverà in piazza Dalmazia, passando per via Postumia e via al Serchio. Per le line

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità prosegue la chiusura totale veicolare è pedonale del tratto di via dei Fori Imperiali che vada Largo Corrado Ricci a Piazza Venezia per verifiche sulle alberature restano deviata e le linee bus 51 75 85 87 e 117 e 118 questa notte cambierà itinerario anche la anmb eventi in città oggi dalle 15:30 cerimonia commemorativa con corteo nel quartiere Trieste partenza in piazza Trasimeno arrivo in Piazza Dalmazia con percorso su via Postumia e via al Serchio possibili brevi stop deviazioni per le linee 38 80 88 e 89 dalle 17 corteo invece dalla stazione metro Laurentina a Piazza Giuliani e Dalmati percorrendo via Laurentina & via Sinigallia possibili brevi in questo caso per 13 linee di busta dettagli sul romamobilita.

