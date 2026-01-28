La Svizzera ai Giochi Invernali | sport cultura e spirito alpino tra Milano Cortina e Bormio

La Svizzera si prepara a portare il suo meglio ai Giochi Invernali. Attraverso la piattaforma House of Switzerland Italia, presenta sport, cultura ed economia in tre spazi dedicati tra Milano, Cortina e Bormio. L’obiettivo è far conoscere il meglio della Svizzera a chi seguirà l’evento.

La Svizzera sarà presente ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali attraverso la piattaforma House of Switzerland Italia, presentata da Presenza Svizzera del Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, portando tutto il meglio dello sport, della cultura, dell'economia e dell'ospitalità elvetici in tre speciali spazi espositivi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti discussi: La Svizzera cancella una serie di eventi promozionali legati alle Olimpiadi di Milano Cortina: Dopo Crans-Montana in Italia contesto inadatto; Giochi olimpici, selezionati 175 atleti svizzeri; A Milano la musica svizzera diventa protagonista, tra yodel e scena contemporanea; La Svizzera è unica candidata per le Olimpiadi invernali 2038.

Le Alpi svizzere arrivano a Milano con un nuovo spazio pop-up urbano per i Giochi Olimpici 2026Dal 4 febbraio apre al pubblico House of Switzerland, che unisce cultura, natura e sport nel cuore della città ... milanotoday.it

Prenotazioni sottotono nel Comasco per Milano-Cortina. Ci aspettiamo un +30% a febbraio. E la Svizzera pensa alle Olimpiadi diffuseUfficiale la candidatura della Svizzera per i Giochi Invernali 2038. Un progetto diffuso tra 9 Cantoni, con Lugano protagonista e cerimonie a Losanna e Berna. comozero.it

Radio Cina Internazionale. . CEO di Milano Cortina 2026: “Con Olimpiadi Invernali del 2026 mostreremo un’Italia ricca di differenze” #storie La 25ª edizione dei Giochi Olimpici Invernali si terrà dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina d’Ampezzo. In una re facebook

-11 giorni all’apertura dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026, di cui TIM è Official Telecommunications Partner. Scopriamo le presenze di cittadini italiani e stranieri in alcune città italiane mentre ci avviciniamo all’apertura delle Olimpiadi invernali grazie a TI x.com