Olimpiadi 2026 la tedofora che non ti aspetti | Beccalli e il ‘gioco di squadra’ tra ricerca e sport

Una delle tedofore delle Olimpiadi 2026 è una rettrice. La sua presenza sorprende, ma sottolinea il legame stretto tra scuola, ricerca e sport. La scelta vuole mostrare come questi mondi siano connessi e possano lavorare insieme per un messaggio di collaborazione e crescita.

Una r ettrice fra i tedofori delle Olimpiadi 2026, a testimonianza del forte legame tra educazione, ricerca e sport. C'era anche Elena Beccalli dell' Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, in divisa bianca, a portare la fiamma olimpica. "Ritengo che lo sport condivida i medesimi valori dell'educazione: rispetto, impegno, inclusione, valorizzazione dei talenti ", ha detto Beccalli. "Sono i valori che noi educatori siamo chiamati a promuovere e che ogni giorno coltiviamo nella nostra università. Uno spazio per favorire il dialogo tra persone, popoli e culture. Uno spazio per educare alla complessità e al rispetto universale dei diritti, fornendo gli strumenti necessari per intrepretare la realtà, anche quella apparentemente più lontana.

