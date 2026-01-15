In a Violent Nature | lo slasher che non ti aspetti tra violenza e contemplazione – Recensione

Un gruppo di ragazzi in gita nei boschi dell’Ontario settentrionale si imbatte per caso in un medaglione d’oro nei pressi di una torre antincendio abbandonata. Uno di loro decide di tenerlo, ignorando le leggende che circondano quel luogo maledetto. È l’errore fatale: pochi istanti dopo il terreno inizia a fremere e dalla terra emerge una figura mostruosa, riportata in vita proprio dalla rimozione di quell’oggetto che per sessant’anni lo aveva confinato in una zona grigia tra esistenza e oblio. Johnny, questo il nome del killer di In a Violent Nature, era negli anni Sessanta un giovane con disabilità cognitive impiegato in una segheria locale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Jester 2; Undertone: il trailer del film horror A24 con Nina Kiri

