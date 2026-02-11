Tour banchetti e volantini Ora Schlein punta tutto sul referendum
Domani Elly Schlein sarà a Palermo, domenica arriverà a Bari. La segretaria del partito decide di scendere in campo, lasciando da parte i tentennamenti iniziali. Tra banchetti, volantini e incontri con i sostenitori, punta tutto sul referendum per rafforzare la sua posizione e coinvolgere di più i militanti. La campagna si fa più concreta, con un tour che vuole mostrare presenza e determinazione.
Banchetti e mobilitazioni, tour e format (un po’ all’americana). Domani Elly Schlein sarà a Palermo, domenica arriva a Bari: dopo qualche tentennamento iniziale, la segretaria ha deciso di metterci la faccia e il corpo. Da qui a marzo la leader dem vuole puntare forte sul referendum sulla giustizia, per mobilitare quello che al Nazareno chiamano “il grande popolo del no”. Negli ultimi giorni i sondaggi raccontano che il “sì” è ancora in vantaggio ma il margine si è assottigliato. Anche dalle parti di Palazzo Chigi inizia a trapelare qualche piccola preoccupazione, tanto che nei prossimi giorni i ministri saranno chiamati a un impegno maggiore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondimenti su Elly Schlein
Ultime notizie su Elly Schlein
