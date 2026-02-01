Tribunale civile affissi volantini sul referendum | scatta la segnalazione

Nei giorni scorsi, alcuni volantini sul referendum sono stati affissi nel tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La cosa ha suscitato una segnalazione perché considerata “incresuosa” e in contrasto con il principio di imparzialità delle istituzioni giudiziarie. La vicenda ha fatto discutere in città, anche perché fuori dall’ordinario per un luogo che dovrebbe restare neutrale.

Un episodio definito “increscioso” e ritenuto incompatibile con il principio di imparzialità delle istituzioni giudiziarie è stato segnalato nei giorni scorsi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Nella sede del Settore Civile, e in particolare alle porte di ingresso delle aule di udienza dei.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

