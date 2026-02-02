Dopo la sconfitta contro il Cagliari, il Verona ha deciso di cambiare allenatore. La società ha ufficializzato l’esonero di Zanetti, chiudendo così un capitolo durato poco. La squadra ora cerca subito un nuovo tecnico per invertire la rotta in campionato.

La brutta sconfitta nell’ultimo turno di campionato contro il Cagliari ha messo la parola fine al matrimonio Verona-Zanetti. Il club scaligero ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico dopo 64 partite al timone della squadra. E’ già in atto il casting dei possibili sostituiti, e a breve arriverà il nome del nuovo allenatore. VERONA-ZANETTI AL CAPOLINEA: IL COMUNICATO UFFICIALE “ Hellas Verona Fc comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Clu gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Verona-Zanetti, è finita: ufficiale l’esonero del tecnico

Dopo la sconfitta contro il Cagliari, l'allenatore del Verona, Zanetti, ha mantenuto un atteggiamento tranquillo.

Il Verona ha ufficialmente esonerato Zanetti.

