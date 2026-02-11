Ufficiale il Tottenham esonera Thomas Frank | Spurs a un passo dal baratro

Il Tottenham ha ufficialmente esonerato Thomas Frank dopo soli otto mesi alla guida della squadra. La decisione arriva poche ore dopo la sconfitta casalinga contro il Newcastle, che ha messo in crisi il club londinese. Ora i dirigenti cercano una soluzione in fretta per risollevare le sorti dei Spurs.

Si chiude dopo soli otto mesi l’avventura di Thomas Frank sulla panchina del Tottenham. Il club londinese ha ufficializzato l’esonero del tecnico danese nella mattinata di mercoledì, poche ore dopo la pesantissima sconfitta casalinga subita contro il Newcastle (1-2). Il crollo interno, caratterizzato dalla contestazione aperta dei tifosi al fischio finale, è stato l’ultimo atto di una gestione che ha visto gli Spurs precipitare vertiginosamente in classifica. Nonostante il buon cammino in Champions League, dove il tecnico era riuscito a stabilizzarsi nella parte alta della League Phase con un quarto posto provvisorio, il rendimento in Premier League è stato giudicato inaccettabile dalla proprietà. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

