Toscani Cgil | Il personale assunto con il Pnrr oggi è indispensabile per il funzionamento degli uffici giudiziari

I lavoratori del Tribunale di Piacenza si sono riuniti martedì 10 febbraio in assemblea. La Cgil sottolinea che il personale assunto con i fondi del Pnrr è ormai fondamentale per far funzionare gli uffici giudiziari. La vertenza, in corso da quattro anni, si concentra sulla necessità di mantenere queste assunzioni, che garantiscono il servizio e la regolarità delle attività giudiziarie.

Il sindacato: «La giustizia non si velocizza con riforme costituzionali che hanno ben altri obiettivi, ma organizzando il lavoro e investendo sul personale» «Non ci stanchiamo di ribadire che aver portato a casa 9368 stabilizzazioni è un risultato molto importante, ma non sufficiente» - dichiara Melissa Toscani, responsabile Funzioni Centrali Fp Cgil Piacenza - «abbiamo già perso 6500 professionalità in tutta Italia: lavoratori che hanno scelto di partecipare ad altri concorsi, anche di livello inferiore, pur di avere un lavoro stabile. A Piacenza almeno un terzo del personale a tempo determinato ha fatto questa scelta, e si avverte già la differenza».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

La vicepresidente del gruppo M5S alla Camera ha richiesto la stabilizzazione dei precari del PNRR negli uffici giudiziari.

