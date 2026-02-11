Toscani Cgil | Il personale assunto con il Pnrr oggi è indispensabile per il funzionamento degli uffici giudiziari
I lavoratori del Tribunale di Piacenza si sono riuniti martedì 10 febbraio in assemblea. La Cgil sottolinea che il personale assunto con i fondi del Pnrr è ormai fondamentale per far funzionare gli uffici giudiziari. La vertenza, in corso da quattro anni, si concentra sulla necessità di mantenere queste assunzioni, che garantiscono il servizio e la regolarità delle attività giudiziarie.
Il sindacato: «La giustizia non si velocizza con riforme costituzionali che hanno ben altri obiettivi, ma organizzando il lavoro e investendo sul personale» «Non ci stanchiamo di ribadire che aver portato a casa 9368 stabilizzazioni è un risultato molto importante, ma non sufficiente» - dichiara Melissa Toscani, responsabile Funzioni Centrali Fp Cgil Piacenza - «abbiamo già perso 6500 professionalità in tutta Italia: lavoratori che hanno scelto di partecipare ad altri concorsi, anche di livello inferiore, pur di avere un lavoro stabile. A Piacenza almeno un terzo del personale a tempo determinato ha fatto questa scelta, e si avverte già la differenza».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondimenti su Tribunale Piacenza
Procure, allarme pianta organica: "Gli uffici giudiziari umbri lavorano con un quarto del personale in meno"
La vicepresidente del gruppo M5S alla Camera chiede la stabilizzazione di tutti i precari del Pnrr negli uffici giudiziari
La vicepresidente del gruppo M5S alla Camera ha richiesto la stabilizzazione dei precari del PNRR negli uffici giudiziari.
Ultime notizie su Tribunale Piacenza
Argomenti discussi: Lavoro in bilico per 20 mila toscani. E 200 mila stipendi sono sotto i mille euro; Scuola, superiori in 4 anni. L’allarme della Flc Cgil Toscana: Così meno ore di studio e più didattica a distanza; Rapporto Ires-Cgil, allarme stagnazione per l’economia toscana. Sono 20mila i posti di lavoro a rischio; Rapporto Ires-Cgil, in Toscana mancano investimenti produttivi.
Caaf Cgil Toscana: al via la ricerca di personale per l’assistenza fiscaleIl CAAF CGIL Toscana avvia una nuova campagna di ricerca e selezione di personale da inserire nell’organico necessario allo svolgimento delle attività di assistenza fiscale presso i propri uffici, pre ... pisatoday.it
Sanità privata e Rsa, anche in Toscana scatta lo stato di agitazioneAnche in Toscana monta la protesta delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità privata e delle Rsa. A distanza di settimane dall’incontro ... gonews.it
https://www.rainews.it/tgr/toscana/video/2026/02/cgil-contro-la-filiera-4-piu-2-77d9774e-f731-4a3a-8494-b39123575caa.htmlnxtep Contro il 4+2: "È il vecchio avviamento professionale" 16 gli istituti toscani che propongono la nuova filiera collegata alle ITS A - facebook.com facebook
A Firenze l’assemblea di Cgil Toscana: avanti con le battaglie per un nuovo modello di sviluppo e più giustizia sociale x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.