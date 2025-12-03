Procure allarme pianta organica | Gli uffici giudiziari umbri lavorano con un quarto del personale in meno

"La giustizia umbra lavora con un quarto del personale mancante". Il procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani, torna a sottolineare le difficoltà degli uffici giudiziari umbri con una scopertura amministrativa che "raggiunge complessivamente il 25%, con punte che superano il 47% alla Procura della Repubblica di Spoleto e oltre il 31% alla Procura della Repubblica di Perugia ". "Situazioni critiche si registrano anche alla Procura di Terni, dove la carenza è del 22%, alla Procura per i Minorenni con il 10 e alla Procura generale con una scopertura che supera il 4%" aggiunge ancora Sottani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Procure, allarme pianta organica: "Gli uffici giudiziari umbri lavorano con un quarto del personale in meno"

