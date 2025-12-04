Firenze, 4 dicembre 2025 - “Non devi mai temere ciò che stai facendo quando sai che è giusto farlo.” Con questa frase, Rosa Parks non ha solo sfidato un’ingiustizia: ha acceso una rivoluzione culturale, civile, spirituale. Il 1 dicembre 1955, a Montgomery, Alabama, Rosa Parks si rifiutò di cedere il posto sull’autobus a un passeggero bianco. Quel gesto semplice, ma rivoluzionario, innescò il boicottaggio dei bus e divenne simbolo della lotta per i diritti civili e dell’uguaglianza negli Stati Uniti. A settant’anni dal suo gesto, il Toscana Gospel Festival dedica a lei la XXIX edizione che prenderà il via venerdì 12 dicembre da Montepulcian o (Siena), trasformando musica, memoria e presenza in un unico atto di gratitudine e spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gospel Festival al via con 10 concerti in tutta la Toscana