Gospel Festival al via con 10 concerti in tutta la Toscana
Firenze, 4 dicembre 2025 - “Non devi mai temere ciò che stai facendo quando sai che è giusto farlo.” Con questa frase, Rosa Parks non ha solo sfidato un’ingiustizia: ha acceso una rivoluzione culturale, civile, spirituale. Il 1 dicembre 1955, a Montgomery, Alabama, Rosa Parks si rifiutò di cedere il posto sull’autobus a un passeggero bianco. Quel gesto semplice, ma rivoluzionario, innescò il boicottaggio dei bus e divenne simbolo della lotta per i diritti civili e dell’uguaglianza negli Stati Uniti. A settant’anni dal suo gesto, il Toscana Gospel Festival dedica a lei la XXIX edizione che prenderà il via venerdì 12 dicembre da Montepulcian o (Siena), trasformando musica, memoria e presenza in un unico atto di gratitudine e spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
?BINTAR GOSPEL FESTIVAL, A ROANA IL PRIMO FESTIVAL DI GOSPEL AMERICANO DI MONTAGNA Dal 27 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 a Roana e nelle sue frazioni la nona edizione della rassegna: cori e artisti dagli Stati Uniti tra chiese, teatri e p - facebook.com Vai su Facebook
Roma Gospel Festival 2025 Auditorium Parco della Musica ? Dal 20 al 31 dicembre . Torna la magia del più grande festival di gospel in Europa con i migliori gruppi provenienti dagli Stati Uniti #visitrome Vai su X
Al via il Toscana Gospel Festival con 10 concerti itineranti - Dieci concerti in altrettante città della Toscana per portare sul palco alcuni tra i migliori cori gospel americani, tra cui The women of God, Baltimore gospel choir, Cedric shannon rives & the unlimi ... Scrive msn.com
Toscana Gospel Festival: dieci concerti diffusi nel nome dell’attivista afroamericana Rosa Parks - Dal 1996 il Toscana Gospel Festival ha attraversato teatri, chiese e piazze della Toscana, coinvolgendo 40 città, oltre 400 concerti ... Riporta intoscana.it
Al via il Toscana Gospel Festival - A dicembre la Toscana si accenderà con le emozioni e l’energia della musica gospel, ospitando la XXVIII edizione del Toscana Gospel Festival, il più grande evento di musica gospel in Italia e uno dei ... Segnala adnkronos.com
Roma Gospel Festival all'Auditorium al via con il live di Vincent Bohanan & Sound of Victory - Ha preso il via all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il tradizionale Gospel Festival, che proseguirà fino al primo gennaio. Lo riporta video.corriere.it